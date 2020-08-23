Орловские леса обогатили страну больше, чем хотелось Объем платежей в бюджет РФ за пользование лесным фондом превысил планы на 37%.





Всего к августу этого года выплаты составили 1 500 000 рублей. Цена использования лесов составила 14,8 руб. на 1 гектар лесного фонда. 69% от общей суммы платежей составили арендная плата – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

23 августа 2020 года



