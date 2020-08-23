Города и поселки Орловщины увеличивают темпы жилищного строительства

Объемы работ начала года к августу возросли в 4,5 раза, по сравнению с этим же прошлогодним показателем.

Однако в сельской местности наблюдается отрицательная динамика. Жилищное строительство там сократилосьна 10%.

Организации-застройщики ввели в эксплуатацию 7 жилых зданий с 509 квартирами общей площадью 26,9 тысяч квадратных метров.

За счет собственных и привлеченных средств населением построено 851 жилой дом с общей площадью в 107,2 тысяч метров в квадрате. Это 79,9% от всего объема жилья, сданного за этот год.