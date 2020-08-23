Города и поселки Орловщины увеличивают темпы жилищного строительства

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Города и поселки Орловщины увеличивают темпы жилищного строительстваОбъемы работ начала года к августу возросли в 4,5 раза, по сравнению с этим же прошлогодним показателем.
Однако в сельской местности наблюдается отрицательная динамика. Жилищное строительство там сократилосьна 10%.
Организации-застройщики ввели в эксплуатацию 7 жилых зданий с 509 квартирами общей площадью 26,9 тысяч квадратных метров.
За счет собственных и привлеченных средств населением построено 851 жилой дом с общей площадью в 107,2 тысяч метров в квадрате. Это 79,9% от всего объема жилья, сданного за этот год.
Всего к началу последнего летнего месяца построено 928 зданий жилого и нежилого назначения. Вся площадь возведенных сооружений составляет 1668,2 тысяч кубических метров – отмечено в пресс-выпуске
Орелстата.
Артём Ежаков
23 августа 2020 года