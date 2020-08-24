Орловские строители увеличили темп ввода жилплощади в эксплуатацию

Данные опубликованы региональной службой статистики.

Всего за январь-июль текущего года владельцам передано 1363 квартиры, общей площадью в 134,1 тысяч квадратных метров. Это больше прошлогоднего аналогичного показателя на 7,5%, тогда строители могли похвастать цифрой сданной жилплощади в размере 118,6 метров в квадрате.

Подавляющее большинство объектов было сдано индивидуальными застройщиками – 79,9% от всего объема. На долю организаций и предприятий пришлось 20,1% - сообщает Орелстат.