Орловские строители увеличили темп ввода жилплощади в эксплуатацию

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Орловские строители увеличили темп ввода жилплощади в эксплуатациюДанные опубликованы региональной службой статистики.
Всего за январь-июль текущего года владельцам передано 1363 квартиры, общей площадью в 134,1 тысяч квадратных метров. Это больше прошлогоднего аналогичного показателя на 7,5%, тогда строители могли похвастать цифрой сданной жилплощади в размере 118,6 метров в квадрате.
Подавляющее большинство объектов было сдано индивидуальными застройщиками – 79,9% от всего объема. На долю организаций и предприятий пришлось 20,1% - сообщает Орелстат.
Артём Ежаков
24 августа 2020 года