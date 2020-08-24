Орловцы стали больше перевозить грузов

Данные опубликованы региональной службой статистики.

За семь месяцев этого года транспорт перевез 5212,1 тысяч тонн груза, что на 27,5% больше такого же прошлогоднего показателя. На коммерческой основе перевезено 2109,1 тыс. тонн, из них 1845,4 тыс. тонн покрыли спецорганизации автотранспорта.

Грузооборот к августу составил 444,1 млн тонно-километров, на коммерческой основе, коммерческая основа от этого числа составила 308,1 млн. тонно-километров, из которых на долю спецорганизаций автотранспорта пришлось 287,2 млн. т-км. По все трем показателям обороты упали на 2,7%, 22,1% и 9,6% соответственно.

Коммерческими автобусами и маршрутными такси к 1 августа перевезено 23,8 млн. пассажиров. Пассажирооборот составил 212,5 млн. пассажирокилометров, – отмечено в сообщении Орелстата.