В Орловской области растут объемы строительства С начала текущего года по август прирост составил 40,8% к прошлогоднему аналогичному показателю.





Уже провёденные работы оценены в 15688,9 млн. рублей, к третьему месяцу лета 2019 года показатель составлял 10393,9 млн. рублей. 69,5% от всего объема работ выполнено субъектами малого предпринимательства и предприятиями, не наблюдаемыми прямыми статистическими методами. Остаток – 30,5% - выполнили организации, не относящиеся к субъектам малого бизнеса – отмечено в публикации Орелстата.





Орловское Информбюро

24 августа 2020 года



