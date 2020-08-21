Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Отечественные и современные. Сегодня в больницу им. Семашко поступили новые аппараты ИВЛ. Медики рассказали нам о преимуществах





- Пополнение только по безналу. Почему орловцы не могут продлить действие транспортных карт за наличный расчет?





- Ответил ли робот-библиотекарь губернатору на вопрос – какой самый известный орловский писатель? В Мценске появилась первая модельная библиотека. Как нацпроекты помогают амчанам?





- Канцтовары и принадлежности для творчества - по индивидуальному заказу. В Орле продолжается акция «Собери ребенка в школу».



