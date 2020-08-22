Коронавирус: в Орловской области 39 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6636 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 22 августа выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1375. Выздоровели – 5160. Умерло - 101. продлен до 31 августа. Возможно Напомним, масочный режим в регионе. Возможно продление ограничений и на сентябрь , поскольку существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года.





Орловское Информбюро

22 августа 2020 года



