Леонид Музалевский: «Примите искренние поздравления с Днём Государственного флага!»

Уважаемые жители Орловской области!



Примите искренние поздравления с Днём Государственного флага!



Российский триколор наряду с гимном и гербом является одним из символов нашей страны. Он объединяет нас и позволяет почувствовать, что вместе мы – многонациональный российский народ и успехи каждого составляют богатство всей нашей страны.

Государственный флаг – символ чести и славы наших предков, он напоминает нам о том, что мы – граждане великой, свободной, сильной державы с героической историей и достойным будущим.

Уверен, что именно с уважительного отношения к государственной символике, которое каждый из нас должен донести до своих детей и внуков, начинается воспитание достойных граждан страны.

Процветания нашему государству, а нам, его жителям, благополучия и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья!

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов



Леонид Музалевский