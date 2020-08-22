Бунинка предлагает проверить свои знания об истории Государственного флага России Отдел электронных ресурсов Орловской областной библиотеки предлагает проверить знания о предмете праздника.





Читателям предлагается ответить на десять вопросов, среди них - кто стал автором эскиза современного флага России, в каких документах упоминается современный флаг России и регламентируется его официальное использование. Проверить знания об истории Государственного флага России





Орловское Информбюро

22 августа 2020 года



