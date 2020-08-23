Коронавирус: в Орловской области 45 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6681 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 23 августа выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1388. Выздоровели – 5192. Умерло - 101. Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа. Возможно продление ограничений и на сентябрь, поскольку существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года.





Орловское Информбюро

23 августа 2020 года



