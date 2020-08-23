воскресенье 23.08.2020 19:12:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Активисты орловской «Молодой гвардии» отметили День воинской славы

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.


Начался день в Военно-историческом музее. Здесь группа, ограниченная пятью участниками  - больше не позволили ограничительные меры в связи с пандемией – смогла прикоснуться руками к военной истории родного города.  В сквере Танкистов, недалеко от вечного огня, появился импровизированный «Стенд Памяти». На нем лица тех, кто в разные годы шел к единственной цели – победе над врагом. Дополнить «Стенд Памяти»  может любой житель города. Для этого достаточно принести фото ветерана и повесить его рядом с остальными. 
 
Татьяна Сухова, заместитель руководителя орловского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» по Орловской области: «Есть такие вещи, о которых не пишут ни в одном учебнике, не рассказывает ни один учитель. В учебнике мы видим картинки, а здесь представлены экспонаты, которые можно увидеть вживую. Которые участвовали и были на войне. Я считаю, что это хорошо. Люди видят и понимают всю серьезность войны».
 
Посетили в этот день активисты «Молодой гвардии» и ветеранов. Среди них - 95-летний Андрей Федорович Дорогов. Защитник Родины был награжден Орденом «Отечественной войны II степени», медали «За отвагу», «Жукова», «За боевые заслуги». Освобождая родной город, он получил ранение и стал инвалидом в 19 лет. Но при этом не потерял бодрость духа, продолжает радоваться каждому дню и с удовольствием рассказывает гостям о том, как стойко Орел отражал нападки фашистов.



Анастасия Дорохова
23 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.