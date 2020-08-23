Активисты орловской «Молодой гвардии» отметили День воинской славы 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.





Начался день в Военно-историческом музее. Здесь группа, ограниченная пятью участниками - больше не позволили ограничительные меры в связи с пандемией – смогла прикоснуться руками к военной истории родного города. В сквере Танкистов, недалеко от вечного огня, появился импровизированный «Стенд Памяти». На нем лица тех, кто в разные годы шел к единственной цели – победе над врагом. Дополнить «Стенд Памяти» может любой житель города. Для этого достаточно принести фото ветерана и повесить его рядом с остальными.

Татьяна Сухова, заместитель руководителя орловского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» по Орловской области: «Есть такие вещи, о которых не пишут ни в одном учебнике, не рассказывает ни один учитель. В учебнике мы видим картинки, а здесь представлены экспонаты, которые можно увидеть вживую. Которые участвовали и были на войне. Я считаю, что это хорошо. Люди видят и понимают всю серьезность войны».

Посетили в этот день активисты «Молодой гвардии» и ветеранов. Среди них - 95-летний Андрей Федорович Дорогов. Защитник Родины был награжден Орденом «Отечественной войны II степени», медали «За отвагу», «Жукова», «За боевые заслуги». Освобождая родной город, он получил ранение и стал инвалидом в 19 лет. Но при этом не потерял бодрость духа, продолжает радоваться каждому дню и с удовольствием рассказывает гостям о том, как стойко Орел отражал нападки фашистов.





Анастасия Дорохова

23 августа 2020 года



