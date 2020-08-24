На трассе Орел – Ефремов в лобовую столкнулись «Приора» и «десятка» ДТП произошло накануне утром.





24-летний водитель «Лады Приоры», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с ВАЗ 2110. Авария случилась на 73 километре трассы Орел - Ефремов. 43-летний водитель «десятки» с полученными травмами госпитализирован. Водитель «Приоры» отпущен после оказания медпомощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает региональное УГИБДД.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



