Бесправный мотоциклист протаранил опору ЛЭП в Мценске

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Бесправный мотоциклист протаранил опору ЛЭП в МценскеАвария произошла накануне в полдень.
27-летний водитель, двигаясь на «Кавасаки», не имея соответствующего водительского удостоверения, потерял управление и врезался в препятствие. ДТП случилось в районе улицы Кочергина, 1. В результате происшествия мужчина получил травмы и доставлен бригадой медиков в больницу.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщили в управлении областного ГИБДД.
Артём Ежаков
24 августа 2020 года