Бесправный мотоциклист протаранил опору ЛЭП в Мценске

Авария произошла накануне в полдень.

27-летний водитель, двигаясь на «Кавасаки», не имея соответствующего водительского удостоверения, потерял управление и врезался в препятствие. ДТП случилось в районе улицы Кочергина, 1. В результате происшествия мужчина получил травмы и доставлен бригадой медиков в больницу.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщили в управлении областного ГИБДД.