В Орловской области перевернулась иномарка ДТП произошло на 67 километре трассы Залегощь - Верховье – Хомутово -Красная Заря.





Накануне вечером 57-летний водитель «Рено», потеряв управление машиной, допустил опрокидывание транспортного средства. Автомобилист получил травмы. После осмотра в одном из районных медучреждений мужчина был отпущен. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



