Под Орлом в автоаварии пострадали два человека

ДТП произошло накануне вечером.

45-летний мужчина на «Черри» допустил выезд на встречку, где столкнулся с «Ниссан Максима», управляемым 24-летним водителем. Авария произошла на 41 километре автодороги Орел-Ефремов. Водитель «Черри» с полученными травмами госпитализирован, 25 – летняя пассажирка «Ниссана» получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.