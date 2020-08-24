Михаил Вдовин: «Наши депутаты работают не в белых перчатках» Общественная приемная «Единой России» в Орле вновь начинает работу в обычном графике.





На время самоизоляции общественная приёмная работу не прекращала, а действовала в ином формате - там работал волонтёрский центр. Одновременно с рассмотрением обращений жителей, депутаты занимались и добровольчеством. Был составлен график дежурства - парламентарии, вместе с молодежью выезжали по заявлениям, закупали продукты, лекарства и доставляли на дом орловцам, нуждающимся в помощи одиноким, пожилым людям и многодетным семьям. Это опыт положительно оценили в центральном исполнительном комитете партии. Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России»: «Когда я докладывал Москве о том, что наши депутаты вместе с волонтерами ходили по магазинам, покупали продуктовые наборы и развозили лично, многие как-то достаточно скептично отнеслись. Говорили, что не может быть, что такие статусные люди ходят, закупая продуктовые наборы, помогая людям. Наши депутаты работают не в белых перчатках. Наши депутаты работают в рабочих перчатках, и жители подтверждают это». Как отметил Михаил Вдовин, уже 25 августа пройдет первый после вынужденного перерыва прием граждан. Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России»: «Мы работаем над изменением формата работы общественных приемных в условиях коронавирусной ситуации. Но контакт, работа с людьми, будет продолжена и на более высоком уровне». Как отметил Михаил Вдовин, чаще всего орловцы обращаются в общественную приемную партии за помощью в решении спорных вопросов по ЖКХ. Это и благоустройство территорий, и жалобы на мусор, который не вывозят коммунальщики, и другие проблемы.





Мария Семак

24 августа 2020 года



