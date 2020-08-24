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Михаил Вдовин: «Наши депутаты работают не в белых перчатках»

Общественная приемная «Единой России» в Орле вновь начинает работу в обычном графике.


На время самоизоляции общественная приёмная работу не прекращала, а действовала в ином формате - там работал волонтёрский центр. Одновременно с рассмотрением обращений жителей, депутаты занимались и добровольчеством. Был составлен график дежурства - парламентарии, вместе с молодежью выезжали по заявлениям, закупали продукты, лекарства и доставляли на дом орловцам, нуждающимся в помощи одиноким, пожилым людям и многодетным семьям. Это опыт положительно оценили в центральном исполнительном комитете партии. 
 
Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России»: «Когда я докладывал Москве о том, что наши депутаты вместе с волонтерами ходили по магазинам, покупали продуктовые наборы и развозили лично, многие как-то достаточно скептично отнеслись. Говорили, что не может быть, что такие статусные люди ходят, закупая продуктовые наборы, помогая людям. Наши депутаты работают не в белых перчатках. Наши депутаты работают в рабочих перчатках, и жители подтверждают это».
 
Как отметил Михаил Вдовин, уже 25 августа пройдет первый после вынужденного перерыва прием граждан.
 
Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России»: «Мы работаем над изменением формата работы общественных приемных в условиях коронавирусной ситуации. Но контакт, работа с людьми, будет продолжена и на более высоком уровне».
 
Как отметил Михаил Вдовин, чаще всего орловцы обращаются в общественную приемную партии за помощью в решении спорных вопросов по ЖКХ. Это и благоустройство территорий, и жалобы на мусор, который не вывозят коммунальщики, и другие проблемы.



Мария Семак
24 августа 2020 года
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