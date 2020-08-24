В Верховье автолюбитель проигнорировал школьника на мотоцикле

Происшествие случилось 23 августа в 06:00.

54-летний мужчина на «Ладе Весте» не уступил дорогу мотоциклу «Орион», которым управлял 14-летний юноша. Вследствие чего произошло столкновение, по итогам которого мотоциклист получил легкие травмы и был отпущен медиками после осмотра.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.

Фото ГУ МЧС по Орловской области



