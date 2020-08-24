В Верховье автолюбитель проигнорировал школьника на мотоцикле

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В Верховье автолюбитель проигнорировал школьника на мотоциклеПроисшествие случилось 23 августа в 06:00.
54-летний мужчина на «Ладе Весте» не уступил дорогу мотоциклу «Орион», которым управлял 14-летний юноша. Вследствие чего произошло столкновение, по итогам которого мотоциклист получил легкие травмы и был отпущен медиками после осмотра.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – отмечено в сообщении регионального управления ГИБДД.
Фото ГУ МЧС по Орловской области
Артём Ежаков
24 августа 2020 года