В школу - без стресса. Как пережить первые дни учебного года Как подготовить себя и ребенка к учебе? С какими трудностями могут столкнуться первоклассники, и как справиться с новыми нагрузками? Ответы и советы - дала педагог - психолог, заместитель директора Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Третьякова.





С какими трудностями могут столкнуться школьники в первые дни учебы? - Первые дни и недели школы являются очень напряженными, особенно для первоклассников. Им нужно привыкать к новому режиму, им придется выполнять не то, что хочется, а то, что нужно, что требует учитель. Им нужно привыкать к новому коллективу. У них появляется такая новая социальная позиция - они становятся школьниками. Это влечет за собой большие нагрузки на маленького человека. Первоклассники сталкиваются с трудностями при соблюдении режима. Их режим очень жесткий - нужно встать вовремя, вовремя прийти в школу, не забыть вещи, суметь как-то распределить свою нагрузку. Также сложности могут возникнуть у тех детей, которые не ходили в группу сверстников, не посещали детские сады. У них могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками. Также у каждого ребенка могут возникать свои сложности в зависимости от его особенностей. Как родители могут помочь маленьким школьникам? - Необходимо заранее приблизить режим жизни ребенка к школьному режиму. Родители могут рассказывать о своей школьной жизни, чтобы сформировать положительное отношение к школе, положительную мотивацию. Необходимо поддерживать ребенка в его познавательных интересах, больше читать с ним, что-то рассказывать. Можно научить ребенка каким-то элементарным правилам школьной жизни, например, научить говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» - чтобы у ребенка не было проблем в плане правил поведения. Стоит вместе с ребенком подготовить школьные принадлежности - портфель, ручки, тетрадки. В общем, это обычная работа родителей, когда ребенку предстоит войти в новый период жизни. Некоторые родители ратуют за самостоятельность детей, другие сильно их опекают. Где золотая середина?

- От первоклассника ждать самостоятельности сложно. Ему предстоит преодолеть трудности адаптационного периода. Но и опекать ребенка, полностью предвосхищать каждое его действие или выполнять все за ребенка, тоже не правильно. Конечно, в течение первого полугодия родитель должен следить за тем, что происходит с ребенком, за его состоянием, за его успехами, как он входит в коллектив, как он привыкает к новым школьным требованиям, как происходит учеба. Необходимо спрашивать, что ребенку интересно, чему он научился, что узнал. И по мере возможностей помогать ему. Если ребенку трудно собирать портфель, то первое время взрослым это нужно контролировать. Если у ребенка трудности с выполнением домашних заданий, то первое время можно ему помогать, но постепенно давать ему самостоятельно выполнять доступные ему задания. Должны ли родители вмешиваться в отношения своих детей с новыми одноклассниками и учителями, и в какой мере? - Нужно рассказать о правилах общения, рассказать, как надо общаться с детьми, что приветствуется, что не приветствуется. Необходимо поддерживать требования педагога. Если возникают сложности, которые ребенок не может самостоятельно решить, то, конечно, родителю нужно выяснить ситуацию, если возможно, то посоветовать какой-то выход или вмешаться, если ситуация выходит за рамки допустимого. И еще раз хочу сказать, что родителям необходимо поддерживать авторитет педагога. Ни в коем случае нельзя высмеивать, критиковать педагога. Так будет спокойней ребенку, он будет понимать, что от него требуется. А если это конфликты с детьми или с учителями? - Все зависит от ситуации. Если родители видят, что дети поссорились, а потом, через десять минут, они уже дружат. То здесь лучше не вмешиваться, можно навредить. Но если происходят издевательства, травля, то родителю, конечно, необходимо вмешиваться и решать проблему. Какие нагрузки должны быть у школьника в первом классе, чтобы он не переутомился и не заскучал? - Психологи рекомендуют первоклассника не сильно нагружать, потому что начало школьной жизни и так большой стресс для ребенка. И нужно смотреть индивидуально. Если ребенок занимается спортом, и ему это нравится, то это занятие можно оставить. Какие сигналы в поведении и здоровье ребенка должны заставить родителя задуматься об обращении к психологу? - Стоит обращать внимание на любые изменения в жизни ребенка. Например, раньше хорошо кушал, а теперь пропал аппетит, или хорошо спал, теперь перестал спать. Если ребенок стал плаксивым, капризным, нервозным, выказывает категорическое нежелание ходить в школу. В тяжелых случаях могут появиться неврологические проявления. Любое изменение в поведении ребенка должно родителей насторожить, и в этом случае лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. У нас в Орловской области работает консультативная служба для родителей, и любой родитель совершенно бесплатно может обратиться к психологу. Телефон Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи - 72-51-32.





Елена Литинская

24 августа 2020 года



