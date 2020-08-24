В Орловской области комбайн сгорел на работе

К счастью, более крупного пожара удалось избежать.

В минувшую субботу огнеборцам поступило сообщение о возгорании сельхозтехники в полях возле деревни Труды Верховского района. Огнем оказался охвачен комбайн марки «Дон-1500Б». В машине успела полностью выгореть кабина и моторный отсек. Пожарным удалось не допустить возгорания ячменного поля.



Никто не пострадал, размер ущерба ещё предстоит установить – отмечено в сообщении регионального МЧС.