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12 многоквартирных домов в Орле остались без горячей воды

Ведутся аварийные работы.


По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Орла, сегодня с 10:00 из-за течи водопровода горячего водоснабжения на сетях котельной по адресу ул. 6-й Орловской дивизии, 14 отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных домах:
  • ул. Узловая, 1, 3, 5;
  • ул. 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Холодное водоснабжение не нарушено. 
 
На объекте работает аварийная бригада ООО «Газпромтеплоэнерго Орел». 
 
Ориентировочное время окончания работ сегодня в 18:00, сообщает сайт городской администрации.



Орловское Информбюро
24 августа 2020 года
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