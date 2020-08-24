12 многоквартирных домов в Орле остались без горячей воды Ведутся аварийные работы.





По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Орла, сегодня с 10:00 из-за течи водопровода горячего водоснабжения на сетях котельной по адресу ул. 6-й Орловской дивизии, 14 отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных домах: ул. Узловая, 1, 3, 5;

ул. 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Холодное водоснабжение не нарушено. На объекте работает аварийная бригада ООО «Газпромтеплоэнерго Орел». Ориентировочное время окончания работ сегодня в 18:00, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

24 августа 2020 года



