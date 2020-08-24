Несовершеннолетний орловец подозревается в ряде краж

В Урицком районе он успел обокрасть двух женщин и учебное заведение.

Ранее в следственные органы обратились две местные жительницы и представитель образовательного учреждения с заявлениями о хищениях. В первом случае неизвестный, проникнув в здание через форточку, похитил у гражданки музыкальный центр. У второй потерпевшей с дворовой территории забрали детский мотоцикл. Из учебного заведения злоумышленник, разбив окно, похитил продукты.



Ко всем трем инцидентам оказался причастен юноша 2002 года рождения. Похищенное у двух женщин имущество найдено и изъято.



В данный момент фигурант отпущен под подписку о невыезде – отмечено в сообщении регионального УМВД.