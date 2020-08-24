Орловские полицейские поймали велоугонщика-рецидивиста

|
Орловские полицейские поймали велоугонщика-рецидивистаВ Железнодорожном районе Орла он похитил очередного «железного коня».
В следственные органы обратилась орловчанка с заявлением о краже принадлежащего ей велосипеда. Ранее она оставила его в незапертом подъездном тамбуре.
К преступлению оказался причастен 29-летний мужчина без определенного места жительства. Это оказалось его вторым аналогичным правонарушением. Похищенное злоумышленник успел продать.
Следователям удалось выяснить местонахождение имущества орловчанки – велосипед был изъят.
В настоящее время мужчина взят под стражу – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Артём Ежаков
24 августа 2020 года