Орловские полицейские поймали велоугонщика-рецидивиста

В Железнодорожном районе Орла он похитил очередного «железного коня».

В следственные органы обратилась орловчанка с заявлением о краже принадлежащего ей велосипеда. Ранее она оставила его в незапертом подъездном тамбуре.



К преступлению оказался причастен 29-летний мужчина без определенного места жительства. Это оказалось его вторым аналогичным правонарушением. Похищенное злоумышленник успел продать.



Следователям удалось выяснить местонахождение имущества орловчанки – велосипед был изъят.



В настоящее время мужчина взят под стражу – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.