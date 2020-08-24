В Орле злоумышленник попытался «разуть» автомобиль

Но ему помешали полицейские.

Преступление удалось пресечь с помощью сообщения очевидцев. В течение пары минут оперативники прибыли в указанное место, где неизвестный уже успел снять колеса с припаркованной «Лады X-Ray». При обходе территории полицейские обратили внимание на автомобиль с водителем внутри, в результате проверки которого удалось обнаружить похищенное. В дальнейшем, злоумышленник планировал сбыть колеса.



В настоящий момент фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщили в региональном пресс-центре УМВД.