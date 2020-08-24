Орловские росгвардейцы задержали вора-меломана

Он попытался вынести из магазина неоплаченные наушники.

Инцидент произошел накануне вечером. Патруль вневедомственной охраны отреагировал на срабатывание тревожной кнопки из крупного городского гипермаркета. По прибытию на место, сотрудник службы безопасности магазина указал силовикам на подозрительного мужчину – он направлялся к выходу, пряча под одеждой наушники, которые ранее взял с одной из товарных полок.



Злоумышленник был задержан, ранее он уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Далее его передали полицейским для дальнейших разбирательств – сообщили в региональном управлении Росгвардии.