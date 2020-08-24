Сельхозкультуры Орловщины проходят проверку На анализ отбирается рапс и соя. Масштабная проверка сельхозкультур, которая, кстати, проходит по всей стране, призвана исключить поставку генетически модифицированных растений на российские рынки и за рубеж.





Образцы направляются в центр сертификации качества зерна. К примеру, в Ливенском районе соей засеяно почти 11 тысяч гектаров. Рапсом меньше - как говорят специалисты, это культура «капризная», требующая тщательного ухода. Отметим, что в пробах, взятых на анализ, ГМО не обнаружено.





Мария Семак

24 августа 2020 года



