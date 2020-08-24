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Андрей Клычков поздравил орловских аграриев с новой победой

В Орловской области намолочено более 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Об это губернатор сообщил в своих сетевых аккаунтах.



Дорогие хлеборобы!

Уважаемые труженики села!

Поздравляю Вас с новой победой!
 
В закрома Орловской области намолочено более 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Мы опережаем прошлогодние показатели на 24 августа по валовому сбору (2,8 млн тонн). Средняя урожайность сегодня - 46,9 центнера с гектара (год назад - 42,04).
 
Мы гордимся районами-лидерами по урожайности - Малоархангельский (57,26 ц/га.), Ливенский (55,3 ц/га), Колпнянский (53,3 ц/га), Глазуновский (50,9 ц/га), Свердловский (50,1 ц/га). По валовому сбору первые - аграрии Ливенского района: они намолотили 366,5 тысяч тонн зерна.
Уникальные рекорды по урожайности озимой пшеницы показывают ООО «Дубовицкое» ( 83 ц/ га), ЗАО «Славянское» (80,5 ц/ га), ООО «Викинг Агро» 78,5 (ц/ га), ИП Глава К(Ф)Х Стебаков В. И. (71,2 ц/га).
 
Самая высокая урожайность ячменя достигнута в Дмитровском районе (53,9 ц/га), Ливенском (52,1 ц/га), Свердловском (48,7 ц /га) и Залегощенском (42,7 ц/га) районах. Лидерами по урожайности яровой пшеницы являются Малоархангельский (58,8 ц/га), Глазуновский (52,8 ц/га), Хотынецкий (51,1 ц/га) районы.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш тяжелый и благородный труд. Пусть жатва-2020 принесет вам новые рекорды и профессиональные достижения во славу Орловщины. Спасибо вам! - написал Андрей Клычков.



Орловское Информбюро
24 августа 2020 года
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