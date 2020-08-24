Потомки Федора Дарагана просят установить памятник военачальнику в Орле В апреле прошлого года на одной из улиц Орла был обнаружен элемент надгробья с могилы георгиевского кавалера, героя первой Севастопольской битвы. Неравнодушные люди сохранили надгробье и подняли вопрос о переустановке. Кроме того нашлись и потомки великого военачальника, почившего на нашей земле. Татьяна Тимохина с подробностями.





Супруга правнука Ф.И. Дарагана Виктория Кологривова специально приехала из Тулы, чтобы решить вопрос с установкой памятника генерал-майору царской армии Федору Дарагану. О том, что в Орле найдена часть надгробия с его именем, потомки узнали год назад из нашего сюжета Праправнуки связались с обществом «Двуглавый Орел». Председатель орловского отделения общества Константин Грамматчиков много писал о георгиевском кавалере Федоре Дарагане. И именно он предложил найти для памятника достойное место. Материалы о герое хранятся в Санкт-Петербурге, в военно-морском музее. Дворянский род Дараганов имеет полтавские корни. В 1864 году Федор Иванович был назначен орловским губернским военачальником. И последние 10 лет жизни он с семьей пробыл в Орле и почил на нашей земле. То, что генерал Дараган был похоронен на территории Троицкого кладбища, известно достоверно, а вот место могилы потерялось. С просьбой восстановить историческую справедливость потомки военачальника и Константин Грамматчиков обратились в управление по охране объектов культурного наследия области и даже присмотрели место для него. Константин Грамматчиков председатель Орловского отделения общества «Двуглавый Орёл»: «В этом году 11 сентября исполняется 165 лет первой обороне Севастополя. Хотелось бы, чтобы к этой дате был поставлен памятник герою обороны Севастополя на Троицком кладбище». Однако место для надгробья ищут уже больше года. Родственники предлагали установить памятник Дарагану рядом с могилой Ермолова. Но, как объяснили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, это сделать невозможно, поскольку могила Ермолова, является объектом федерального значения. Сергей Семиделихин начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «Есть предложение установить его на воинском захоронении, расположенном на Троицком кладбище. Это будет рассмотрено на нашем научно-методическом совете». Потомки Дарагана готовы сами создать эскиз памятника, за свой счет восстановить могильную плиту. Главное, чтобы на это дали разрешение и выделили место. А пока надгробье из черного гранита находится на временном хранении в военно-историческом музее Орла.

Читайте также: Вандализм или разгильдяйство? Возле мастерских орловского Союза художников обнаружена часть могильного памятника Орловскому военачальнику, генерал-майору Федору Дарагану.





Татьяна Тимохина

24 августа 2020 года



