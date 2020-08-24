Орловчанку подозревают в убийстве мужа Возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.1.





Трагедия развернулась 20 августа в населенном пункте Становое. По версии следствия, подозреваемая у себя дома поссорилась со своим супругом и в ходе перепалки нанесла ему проникающее ножевое ранение в грудь. Мужчина скончался на месте.



50-летнюю обвиняемую задержали, расследование дела продолжается – говорится в сообщении регионального СК.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



