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Орловцы с меньшей охотой стали пользоваться платными услугами

К августу 2020 их было оказано на 17,6 млрд. рублей, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году.


Объем практически всех видов услуг с начала года к третьему месяцу лета просел. Наиболее пострадали услуги турагентств и туроператоров, услуги специализированных коллективных средств размещения и услуги санаторно-курортных организаций – их объем работ уменьшился на 71,9%, 87,4% и 85,8% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Прирост показали только почтовые и курьерские услуги – их индекс объема увеличился на 4,1% - отмечено в сообщении Орелстата.


Артём Ежаков
24 августа 2020 года
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