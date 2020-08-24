Орловцы с меньшей охотой стали пользоваться платными услугами К августу 2020 их было оказано на 17,6 млрд. рублей, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году.





Объем практически всех видов услуг с начала года к третьему месяцу лета просел. Наиболее пострадали услуги турагентств и туроператоров, услуги специализированных коллективных средств размещения и услуги санаторно-курортных организаций – их объем работ уменьшился на 71,9%, 87,4% и 85,8% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Прирост показали только почтовые и курьерские услуги – их индекс объема увеличился на 4,1% - отмечено в сообщении Орелстата.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



