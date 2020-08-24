Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Власти обсуждают вероятность продления ограничений по коронавирусу на сентябрь. За сутки количество заболевших в регионе выросло на 46.



- Орловские земледельцы настроены побить собственный рекорд. Они уже собрали 3 млн тонн зерна.



- Остановка - по требованию сразу двух структур. Сотрудники ГИБДД и приставы проводят совместные рейды.



- Как определить больное дерево? В парке Победы побывали специалисты.



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Вести-Орёл

24 августа 2020 года



