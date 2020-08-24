Львиную долю денег орловцы отдают на ЖКХ, телекоммуникацию и бытовые услуги Они занимают 74% от всего объема платных услуг населению области.





С начала текущего года и по август жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги занимают 42,4%, 18,6% и 13% от всей структуры платных услуг Орловщины. Меньше граждане тратят на транспорт – 5,8%, медицину - 5,5%, образование – 6,5% – сообщает региональное управление службы статистики.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



