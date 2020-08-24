Орловские молодогвардейцы провели «Старты Победы» В рамках проекта, который объединил Орел, Курск и Белгород, в нашем городе состоялась целая серия мероприятий.





Знать историю прошлого, чтобы не повторить ошибок в будущем – такая цель активистов «Молодой Гвардии». Именно поэтому они посетили орловский военно-исторический музей.



Татьяна Сухова, руководитель аппарата орловского городского отделения «Молодой Гвардии»: «Есть такие вещи, о которых не пишут ни в одном учебнике, не рассказывает ни один учитель. В учебниках мы видим картинки, а здесь представлены экспонаты, которые мы видим вживую. Которые реально участвовали и были на войне».

Сквер Танкистов традиционно охвачен мероприятиями, связанными с военными торжествами. В день воинской славы молодогвардейцы здесь организовали «Стенд Памяти». На нем размещены фотографии воинов-освободителей. Именами некоторых названы улицы Орла.



Анна Захарова, руководитель орловского городского отделения «Молодой Гвардии»: «В течение недели молодогвардейцы приносили фотографии родственников, знакомых родственников, для того чтобы почтить память тех орловцев, которые воевали, сражались за нашу Родину. Здесь есть также очень известные люди. Мы просто обязаны помнить тех людей, благодаря которым мы живем под мирным небом».

Людей, защищавших страну во время Великой Отечественной войны, с каждым годом становится все меньше. Живые рассказы слышатся все реже. Но они есть, и каждая история ветерана уникальна. В день важной военной даты посетили орловские активисты и защитников Родины. Один из них – Андрей Федорович Дорогов. За свою долгую жизнь он повидал многое. Работая на шахте в Сибири, он в 1943-м году ушел на фронт добровольцем. Участвовал в освобождении всего Черноземья. В 19 лет получил ранение, стал инвалидом.



23 августа праздничные мероприятия, посвященные годовщине завершения Курской битвы, прошли также в Курске и Белгороде. Там активисты организовали праздничный велопробег. Акции в трех городах объединил проект «Старты Победы», посвященный 75-летию завершения войны.





Анастасия Дорохова

24 августа 2020 года



