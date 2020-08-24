Почти половина заболевших коронавирусом орловцев переносят внебольничную пневмонию Речь идет о зараженных за прошлую неделю.





Всего за этот период диагноз «внебольничная пневмония» подтвержден у 179 граждан. Из этой цифры 74 человека инфицированы COVID-19. Всего за неделю количество такого вида воспаления легких увеличилось на 14%.



Без поддержки органов дыхания болезнь переносит 93,4% человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией. У них средняя тяжесть течения заболевания. 6,6% находятся в тяжелом состоянии – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



