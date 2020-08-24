Орловщина провела больше 140 тысяч тестов на коронавирус Больше половины выполнено региональным Центром гигиены и эпидемиологии.





На его базе исследовано 84 564 пробы. Остальные государственные медучреждения провели тестирования в следующем объеме: Городская больница им. Боткина выполнила 11822 исследования, НКМЦ им. Круглой проверил 7726 тестов, Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями обработал 10822 пробы, Орловской станцией переливания крови сделано 1848 тестов, Орловский противотуберкулезный диспансер - 5400.



МСЧ № 57 ФСИН провела 1974 лабораторных исследования.



На долю коммерческих проверок пришлась обработка более 17 000 тестов.

На наличие антител к коронавирусу проверились 10 345 орловцев, они были выявлены у 10,7% обследуемых – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков

24 августа 2020 года



