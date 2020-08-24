ОГУ им. Тургенева «засветился» на форуме «Армия 2020» Подробности об университетском стенде рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсети Instagram.





Андрей Клычков: «Орловской государственный университет показал свои разработки в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и управления беспилотными летательными аппаратами, и разработки по микроэлектроники».

Напомним, основной целью командировки губернатора Орловской области Андрея Клычкова на форум «Армия 2020» стало представление первого в России мобильного Кванториума. Детский технопарк создан орловским предприятием на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».









Анастасия Дорохова

24 августа 2020 года



