Андрей Клычков посчитал ФАПы в регионе И похвастался, что скоро их будет хватать всем.





Подробности работы над увеличением количества медучреждений в регионе губернатор Орловской области рассказал в прямо эфире в Instagram. Сегодня Андрей Клычков присутствует на форуме «Армия 2020».



Андрей Клычков: «В прошлом году состоялось сдача восьми ФАПов, в этом году их будет 43. И благодаря тому, что вместе с «Текмашем» мы разработали новую документацию, прошли конкурсные процедуры, нам удастся, по сути, потребность региональную закрыть за один год. Нам удалось в три раза уменьшить стоимость ФАПов, а, следовательно, увеличилось их количество».

Напомним, основной целью командировки губернатора Орловской области Андрея Клычкова на форум «Армия 2020» стало представление первого в России мобильного Кванториума.





Анастасия Дорохова

24 августа 2020 года



