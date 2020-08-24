Стала известна дата старта Первенства Третьей лиги Футбольный турнир начнется 29 августа.





Информация об этом опубликована в официальных соцсетях Союза футбольных федераций «Центр». Сообщается, что на данный момент участие подтвердили восемь команд, от нескольких коллективов окончательное решение ожидается в скором времени. Стартуют матчи 29 и 30 августа, а завершиться должны 14 ноября.





Анастасия Дорохова

24 августа 2020 года



