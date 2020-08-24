Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполнили желание юной орловчанки Федеральный проект «Мечтай со мной» в Орловской области работает уже больше года. Исполняют нематериальные мечты. Сегодня желание сбылось у трехлетней Таисии, которая очень хотела прокатиться на лошади, и сразу несколько человек организовали для нее настоящую сказку.





Рыжеволосая и кудрявая Таисия еще не очень хорошо выражает свои мысли, да и маска изрядно мешает, но зато прекрасно знает, чего хочет - живую лошадь, чтобы скакать, как амазонка. Мама говорит, что девочка очень храбрая и ничего не боится.



Наталия Буслова, мама Таисии: «Сначала она на пони пробовала, но потом уже захотела пересесть на большую лошадку. Ей очень нравится на лошадях кататься, она уверенно себя чувствует, сразу начинает командовать, куда нужно ехать».

Волонтеры проекта «Мечтай со мной» такому желанию не удивлены. В основном детские мечты связаны с животными - подружиться, погладить. Уже приходилось исполнять мечты ребят, которые хотят в цирк или поплавать с дельфинами.



Екатерина Блынская, региональный координатор федерального проекта «Мечтай со мной»: «Есть у нас интересный опыт в плане исполнения желаний пожилых людей. Женщина хотела посмотреть живой концерт во время карантина, и нам удалось составить концертную программу и отыграть концерт возле ее дома. К сожалению, недавно она умерла, и у нас вот такой опыт, что мы исполнили ее заветное желание, успели».

Сегодня надежным другом для Таисии стала Ваниль, которая, для усиления эффекта исполняет роль единорога. Это красивая и спокойная лошадка. Как и положено в сказках, - в яблоках. Мало того, что красавица, еще и умница.



Вероника Шахова, инструктор: «У нас лошади все спокойные, под присмотром инструкторов, поэтому мы за всем следим, и за все отвечаем».

Конечно, трехлетнюю любительницу верховой езды никто не отправит гулять в одиночку, с двух сторон ее надежно страхуют мама и инструктор. И пусть для Таисии эта прогулка - осуществление мечты, но для многих ребят, которые занимаются в детской секции, это уже привычное, но такое классное занятие, которое, кроме душевных сил, помогает восстановить и физические.



Мария Семенихина, руководитель спортивно-оздоровительного центра: «У нас уже пять лет клубу. К нам обращаются разные детки. Одно из направлений это иппотерапия, мы занимаемся лечебной верховой ездой, и дети к нам с разными диагнозами ходят - это ДЦП, синдром Дауна, аутисты, и вот в нашем клубе мечты уже пять лет как исполняются, не только сегодня».

Так что мечтать не вредно! Вредно не мечтать. Тем более, когда есть добрые волшебники, которые съездят, слетают, договорятся, организуют и всегда готовы помечтать вместе с тобой.





Эва Стасюлевич

24 августа 2020 года



