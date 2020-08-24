В Орле состоятся «Чистые игры» Так называется экологическая акция - настоящий командный бой за чистоту.





Команды соревнуются в поисках мусора, в раздельном сборе вторсырья, отгадывают экологические загадки, делают фото-отчёты и торгуются со «скупщиками» за баллы. Раздельно собранное вторсырьё обязательно отправится на переработку. Всех участников ждет чаепитие, а победители получат призы! Состоится игра 19 сентября, участие бесплатное. Весь инвентарь выдадут организаторы. Подробнее обо всем - в соцсетях, на официальной странице ресурсного центра добровольчества региона.





Мария Семак

24 августа 2020 года



