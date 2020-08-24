понедельник 24.08.2020 19:56:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Почти 159 млн рублей штрафов заплатили в первом полугодии орловские водители

Штрафы они получили за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных региональной системой фотовидеофиксации. Всего на камеры попало 243 тысячи фактов нарушения ПДД.


За безопасностью на орловских дорогах сейчас следят больше 120 стационарных камер автофиксации нарушений, 28 передвижных и 4 мобильных комплекса. Они могут зафиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу и ряд других нарушений. Специалисты отмечают, что увеличение камер дисциплинирует водителей, а это в свою очередь отражается на количестве ДТП - за аналогичный период 2019 года их было зафиксировано на 2,5% больше.


Антон Киселёв
24 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.