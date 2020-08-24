Почти 159 млн рублей штрафов заплатили в первом полугодии орловские водители Штрафы они получили за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных региональной системой фотовидеофиксации. Всего на камеры попало 243 тысячи фактов нарушения ПДД.





За безопасностью на орловских дорогах сейчас следят больше 120 стационарных камер автофиксации нарушений, 28 передвижных и 4 мобильных комплекса. Они могут зафиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу и ряд других нарушений. Специалисты отмечают, что увеличение камер дисциплинирует водителей, а это в свою очередь отражается на количестве ДТП - за аналогичный период 2019 года их было зафиксировано на 2,5% больше.





Антон Киселёв

24 августа 2020 года



