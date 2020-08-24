На Орловщине систему фотовидеофиксации установят на дорогах регионального и межмуниципального значения За безопасностью на орловских дорогах сейчас следят больше 120 стационарных камер автофиксации нарушений, 28 передвижных и 4 мобильных комплекса.





Специалисты отмечают, что увеличение камер дисциплинирует водителей, а это в свою очередь отражается на количестве ДТП.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Принято решение об установке камер не только на федеральных трассах, но и на дорогах регионального и межмуниципального значения. Уже сформирован перечень мест для их размещения. Что, на наш взгляд, ещё более повысит безопасность на Орловских дорогах».

Егор Залыгин, начальник КУ ОО «Орёлтранссигнал»: «Во исполнение поручения губернатора и председателя правительства Орловской области нами были направлены запросы главам муниципальных образований Орловской области и получены перечни о перспективных точках развития и местах установки систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на подведомственных им территориях. В результате согласования поступивших предложений с ГИБДД УМВД России по Орловской области сформирована дислокация, состоящая из 39 рубежей контроля нарушений правил дорожного движения».





Антон Киселёв

24 августа 2020 года



