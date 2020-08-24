понедельник 24.08.2020 19:56:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

На Орловщине систему фотовидеофиксации установят на дорогах регионального и межмуниципального значения

За безопасностью на орловских дорогах сейчас следят больше 120 стационарных камер автофиксации нарушений, 28 передвижных и 4 мобильных комплекса.


Специалисты отмечают, что увеличение камер дисциплинирует водителей, а это в свою очередь отражается на количестве ДТП.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Принято решение об установке камер не только на федеральных трассах, но и на дорогах регионального и межмуниципального значения. Уже сформирован перечень мест для их размещения. Что, на наш взгляд, ещё более повысит безопасность на Орловских дорогах».

Егор Залыгин, начальник КУ ОО «Орёлтранссигнал»: «Во исполнение поручения губернатора и председателя правительства Орловской области нами были направлены запросы главам муниципальных образований Орловской области и получены перечни о перспективных точках развития и местах установки систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на подведомственных им территориях. В результате согласования поступивших предложений с ГИБДД УМВД России по Орловской области сформирована дислокация, состоящая из 39 рубежей контроля нарушений правил дорожного движения».



Антон Киселёв
24 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.