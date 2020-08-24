Ремонт на улице Васильевской в Орле будет завершен в ближайшее время Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».





Нехватку значимой городской транспортной артерии – Васильевской - орловцы остро почувствовали три недели назад, когда дорогу перекрыли газовики. И хоть сейчас улица уже открыта для проезда, движений по ней по-прежнему ограничено - из-за ремонта.



Работы на улице Васильевской близятся к завершению - строителям осталось уложить меньше трети выравнивающего слоя асфальта. Всего на ремонт выделялось 32,5 миллиона рублей. Деньги подрядчик получит только после сдачи объекта. Согласно контракту это должно произойти до 31 августа. Дорожники обещают закончить раньше.



Александр Митькин, представитель подрядной организации: «Замена бортового камня, устройство тротуаров уже завершены на сто процентов. В настоящее время у нас осталось только сделать верхний слой, нанести разметку - в принципе на этом всё».

31 августа вместе с Васильевской должны быть сданы все объекты дорожной инфраструктуры областного центра, которые ремонтируют в рамках нацпроекта. Общая сумма контрактов - 385 миллионов рублей. Помимо Васильевской, подрядчики должны ещё сдать пять улиц. На некоторых не обошлось без переделок. Однако серьёзных недочётов в ходе работ не выявлялось.



Артём Москвичеков, первый заместитель руководителя МКУ «УКХ г. Орла»: «Переулок Южный - были поставлены кое-где ограждения, мешающие проходу жителей, они уже убраны, или в процессе уборки. Где-то отбиты бордюры, где-то плохо была нанесена разметка - такого плана, по мелочи. Глобальных проблем, что неправильно положен асфальт, - такого не было».

Администрация областного центра уже проторговала семь из десяти улиц, которые должны быть отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2021 году. Более того, работы должны начаться уже в этом году на некоторых из них - это улица Герцена, часть Московского шоссе и Авиационная, начиная от улицы Спивака. Скоро рабочие начнут фрезерование старого асфальта.





Антон Киселёв

24 августа 2020 года



