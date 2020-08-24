Мост через Зушу в Мценске не успеют сдать к сроку Срок исполнения контракта - 31 августа этого года. Цена контракта почти 240 миллионов рублей.





Писать летопись истории ремонта моста через реку Зушу в Мценске стали давно. Первый блин вышел комом - выигравший конкурс подрядчик не справился. Ему на смену пришел другой, как оказалось, более опытный. За три года смог заметно продвинуться. Готовность моста на данное время около 70%.



Согласно контракту, его должны сдать 31 августа этого года. Не успеют. Об этом в пятницу, после посещения объекта, в своих сетевых аккаунтах сообщил губернатор Андрей Клычков. Этот факт признаёт и подрядчик. Хотя отмечает, что в принципе сам мост уже готов, осталось укрепить откосы, положить дорожное полотно. Пока же нет ни подходов к нему, ни перил, ни электроопор. Поэтому до полной готовности ни пешеходов, ни автовладельцев на мост не пустят.



Причин задержки несколько. Среди них финансовый вопрос и долгий срок доставки материалов. Случилась и вспышка коронавирусной инфекции, из-за которой работы были приостановлены более чем на месяц. Сейчас, как заверил подрядчик, меры санитарно-эпидемиологической безопасности теперь соблюдаются, и работы будут продолжены.





Анна Вайсергисер

24 августа 2020 года



