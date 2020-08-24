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В Орловской области снизилась заболеваемость животных бешенством

По состоянию на 18 августа 2020 года на территории области зарегистрировано два случая бешенства животных.


В 2019 году было зарегистрировано 6 случаев заболевания, в 2018 год – 56 случаев.

Как отметил начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский, это является результатом проведения плановой профилактической вакцинации всех восприимчивых домашних животных против бешенства.

На текущую дату вакцинировано свыше 88 тысяч животных против бешенства. Также ведется работа по иммунизации диких плотоядных животных против бешенства на территориях охотхозяйств области, разложено 27,7 тысяч доз вакцины. Работа в этом направлении продолжается, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
24 августа 2020 года
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