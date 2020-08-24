Вынесен приговор водителю троллейбуса, сбившего людей на остановке в Орле Трагедия случилась 9 октября 2018 года на улице Полесской.





Водитель троллейбуса на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» допустила наезд на пешеходов, которые находились на проезжей части автодороги в связи с посадкой-высадкой из маршрутного автобуса. После чего троллейбус врезался в автобус, с последующим наездом на дорожное металлическое ограждение и дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, два человека пострадали.



Сегодня, 24 августа 2020 года, Советский районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор в отношении водителя. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает сайт Советского районного суда.





Орловское Информбюро

24 августа 2020 года



