Орловские гонщики триумфально выступили в Москве По итогам этапа Чемпионата Российской серии кольцевых автогонок Леонид Панфилов и Владимир Черевань заняли второе и третье место соответственно.





Соревнования прошли в Москве. Был заезд, когда Леонид Панфилов немного не дотянул до тройки призеров, став четвертым. Владимир Черевань квалифицироваться в этой же гонке не смог. Однако после он собрался и выиграл заезд. Леонид Панфилов стал во второй гонке серебряным призером.





Анастасия Дорохова

25 августа 2020 года



