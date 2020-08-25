Орловских старшеклассников приглашают принять участие в межрегиональной Олимпиаде по праву «Фемида» Ребята смогут проверить свои знания, повысить свой интеллектуальный уровень, качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию и пополнить свои портфолио.





Победители и призеры Олимпиады пользуются льготами при поступлении в Российский государственный университет правосудия и его филиалы. Все подробности – на официальном сайте Олимпиады.





Мария Семак

25 августа 2020 года



