Учебный год у орловских школьников начнется с проверочных работ Как сообщают на портале регионального центра оценки качества образования, свои знания проверят ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов.





Так, ученики 5-х классов будут проходить испытания по таким предметам, как русский язык, математика и окружающий мир. Но вопросы будут связаны с программой предыдущего учебного года. Соответственно и для других классов проверочные работы пройдут по такому же принципу. Что касается графика проведения проверочных работ, то школы могут составить его сами.



С 5-го по 8-й классы проверочные работы являются обязательными, в 9-х классах ВПР проводится в режиме апробации по решению образовательного учреждения.





Мария Семак

25 августа 2020 года



