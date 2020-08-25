Сегодня Александр Муромский проверит, как идет ремонт дорог в Орле В маршрут главы администрации вошли четыре улицы.





Александр Муромский проверит, как идет ремонт дорог на улицах 60-летия Октября, Тульской, Розы Люксембург, Васильевской. Их приводят в порядок в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что это масштабный национальный проект и уже определены участки, которые отремонтируют в следующем году. Это семь объектов. Уже подписан договор с подрядчиками. Согласно документам, ремонт этих семи объектов должны будут завершить до 31 июля 2021 года.





Мария Семак

25 августа 2020 года



