Орловскому малому и среднему бизнесу выдают деньги и гарантии С начала года выдали 265 микрозаймов и 59 гарантий.





Микрозаймов раздали на сумму порядка 289, 9 млн. рублей. Наиболее пострадавшим отраслям выдан 81 заём на сумму в 84 млн. рублей. Также был пролонгирован 61 заёмный договор стоимостью около 30 млн. рублей.



Заключенные гарантии оценены в 148,9 млн рублей. Они позволили привлечь 1,09 млрд рублей кредитных денег – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

25 августа 2020 года



